Госполиция Латвии возбудила 725 дел за нарушение правил комендантского часа, выписаны штрафы на сумму до 2000 евро

В ночь на субботу для контроля соблюдения комендантского часа в дополнение к уже имеющимся ресурсам Госполиции, было привлечено 1623 человека: 1147 сотрудников Госполиции, 169 работников полиции самоуправлений, 30 пограничников и 227 земессаргов.

В ходе проведенных контрольных мероприятий были проверены 4158 жителей. Полиция возбудила 225 административных дел за несоблюдение правил комендантского часа, а помимо этого было зафиксировано 178 других правонарушений, по которым также были возбуждены административные процессы. В 1319 случаях полиция ограничилась предупреждениями.

В Госполиции поясняют, что на жителей, которые злостно нарушали правила, наложены серьезные штрафы.

Во многих случаях размер штрафов составил 100 евро, 300 евро, 500 евро, 1000 евро, а также было выписано несколько максимальных штрафов — на 2000 евро.

"Жители приводят различные причины несоблюдения правил. Некоторые говорили, что не знают об ограничениях. Некоторые не верят в Covid-19 или считают, что на них ограничения не распространяются. Кому-то ночью срочно захотелось сходить за хот-догом, и никто не может запретить ему это сделать", — сообщили в Госполиции.

Также 1 января было возбуждено 1247 административных дел о других нарушения правил, действующих во время чрезвычайной ситуации.

Госполиция напоминает, что жителям необходимо оставаться по месту жительства в выходные и праздничные дни с 22:00 до 5:00 — до 4 января, а также с 8 до 10 января.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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