Госизмена с Байденом: на Украине против Порошенко возбудили уголовное дело

Офис генерального прокурора Украины возбудил дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Как сообщает РИА ”Новости”, это произошло после передачи компромата на Порошенко депутатом Верховной рады Андреем Деркачом.

Тот передал правоохранительным органам Украины флеш-карту с аудиозаписью разговоров, в котором якобы принимали участие Порошенко, бывший вице-президент США Джозеф Байден и экс-госсекретарь Джон Керри. Оба политика входили в администрацию президента Барака Обамы.

”Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ”пленкам Деркача”, — заявил изданию ”Украинская правда” источник в ведомстве.

Один из разговоров касается увольнения с должности генпрокурора Украины Виктора Шокина — якобы по настоянию Байдена, который в обмен пообещал Порошенко дать ”незалежной” $1 млрд. Обсуждались и другие вопросы управления Украиной — отсутствие у Порошенко парламентской коалиции, отставка правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства Владимира Гройсмана.

Деркач считает, что эти аудиозаписи — достаточное основание для обвинения Порошенко в госизмене. При этом в ходе своей пресс-конференции он сделал оговорку — воспринимать голоса на аудиозаписях следует именно как похожие на голоса вышеуказанных политиков. При этом лично сам депутат своим источникам доверяет.

Запись бесед с Байденом и Керри якобы делал сам Порошенко. Стоит добавить, что разговор ”Порошенко” с ”Байденом” про увольнение генпрокурора Шокина связан с громким делом о компании Burisma, которое он расследовал. Позицию в руководстве этой компании занимал сын вице-президента США — Хантер Байден.

В 2018 году Байден-старший сам заявил, что требовал у Киева отставки Шокина. Экс-генпрокурор, отправленный в отставку украинским парламентом за два года до этого, написал заявление в правоохранительные органы Украины о вмешательстве в его работу американского политика. Шокин пытался обжаловать свое увольнение, но не преуспел. В сентябре 2019 года он подал новую жалобу в Кассационный суд Украины.