Госизмена и до восьми лет лишения свободы? На Украине возбудили уголовное дело в отношении Порошенко

"Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", — сказано в сообщении САП в Facebook.

Уточняется, что дело касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний — производителей электроэнергии на Украине — "Центрэнерго". "Должностные лица и члены наблюдательного совета "Центрэнерго" совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины", — сообщили в прокуратуре.

В САП утверждают, что результатом этих действий стала "реализация схемы завладения имуществом "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества". При этом средства в сумме более 6 млрд гривен ($228 млн), полученные от отчуждения имущества, были выведены из "Центрэнерго".

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении властью или служебным положением Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы с отсутствием права занимать определенные должности.