09.07.2019, 16:05

Госдума России высказалась за введение санкций в адрес Грузии. Путин против

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Deutsche Welle
EST
Флаг Грузии
Флаг Грузии

Государственная дума России во вторник, 9 июля, приняла документ под названием "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". В нем содержится призыв к российскому правительству о принятии "специальных экономических мер" в адрес Грузии. Путин высказался против.

Заявление поддержали все политические фракции. "Депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений", — говорится в заявлении российских парламентариев.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды, а также обсудить возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов. Пресс-секретарь премьера-министра РФ сообщил, что правительство готово рассмотреть обращение депутатов.

В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призвал российские власти воздержаться от запретительных мер в отношении Грузии.

"Я очень удручен тем, как складываются отношения между Россией и Грузией на официальном уровне. Самое прискорбное то, что это отражается на наших народах, на судьбах простых людей. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы не пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к антироссийским выпадам отдельных политиков или пропагандистов", — заявил Федотов.

Во второй половине дня РИА Новости сообщило о том, что президент РФ Владимир Путин впервые высказался по поводу санкций в отношении Грузии. Путин заявил, что не хочет санкций против этой страны.

Протесты в Грузии

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавлявший российскую делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

В воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты на русском языке нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина. Телеканал "Рустави 2" в ночь на понедельник на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении, появившемся на сайте медиакомпании, говорится о "нападениях и угрозах" в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц. Позднее ряд грузинских официальных лиц осудил поведение Габунии. Сам журналист, по заявлению телекомпании, был отстранен от эфира на два месяца.

Путин прокомментировал идею о возбуждении дела в отношении Георгия Габунии по статье об оскорблении государства, сообщает РИА Новости.

«Много чести..., пусть вещает дальше», — сказал Путин, отвечая на вопрос об оскорбившем его грузинском журналисте.

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