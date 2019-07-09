Госдума России высказалась за введение санкций в адрес Грузии. Путин против

Во второй половине дня РИА Новости сообщило о том, что президент РФ Владимир Путин впервые высказался по поводу санкций в отношении Грузии. Путин заявил, что не хочет санкций против этой страны.
Протесты в Грузии
Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавлявший российскую делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
В воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты на русском языке нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина. Телеканал "Рустави 2" в ночь на понедельник на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении, появившемся на сайте медиакомпании, говорится о "нападениях и угрозах" в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц. Позднее ряд грузинских официальных лиц осудил поведение Габунии. Сам журналист, по заявлению телекомпании, был отстранен от эфира на два месяца.
Путин прокомментировал идею о возбуждении дела в отношении Георгия Габунии по статье об оскорблении государства, сообщает РИА Новости.
«Много чести..., пусть вещает дальше», — сказал Путин, отвечая на вопрос об оскорбившем его грузинском журналисте.
Прыжок в бездну. Как гениального Ященко погубили ради забавы...
Скончалась самая молодая мама на планете: подробности
Нейросеть отличает дым от тумана
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа