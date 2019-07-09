Госдума России высказалась за введение санкций в адрес Грузии. Путин против

Заявление поддержали все политические фракции. "Депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений", — говорится в заявлении российских парламентариев.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды, а также обсудить возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов. Пресс-секретарь премьера-министра РФ сообщил, что правительство готово рассмотреть обращение депутатов.

В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призвал российские власти воздержаться от запретительных мер в отношении Грузии.

"Я очень удручен тем, как складываются отношения между Россией и Грузией на официальном уровне. Самое прискорбное то, что это отражается на наших народах, на судьбах простых людей. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы не пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к антироссийским выпадам отдельных политиков или пропагандистов", — заявил Федотов.