17.07.2020, 13:21
Горнолыжный курорт в Скво-Вэлли может быть переименован из-за ”скво” в названии. Слово оскорбляет индейцев(2)
Американский горнолыжный курорт в Скво-Вэлли (Калифорния) может быть переименован из-за наличия в названии слова ”скво”, которое представители индейского населения считают оскорбительным, пишет Sports.ru.
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