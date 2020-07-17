17.07.2020, 13:21

Горнолыжный курорт в Скво-Вэлли может быть переименован из-за ”скво” в названии. Слово оскорбляет индейцев

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Горнолыжный курорт в Скво-Вэлли может быть переименован из-за ”скво” в названии. Слово оскорбляет индейцев
screenshot - youtube

Американский горнолыжный курорт в Скво-Вэлли (Калифорния) может быть переименован из-за наличия в названии слова ”скво”, которое представители индейского населения считают оскорбительным, пишет Sports.ru.

Изначально слово ”скво” означало ”женщина”, но спустя время превратилось в женоненавистнический и расистский термин.

Скво-Вэлли является олимпийским курортом, в 1960 году там прошли зимние Игры-1960.

Ранее стало известно, что клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) ”Вашингтон Редскинз” (”краснокожие” — Sports.ru) сменит название и откажется от логотипа с изображением головы индейца, чтобы не оскорблять коренных жителей США.

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