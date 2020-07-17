Горнолыжный курорт в Скво-Вэлли может быть переименован из-за ”скво” в названии. Слово оскорбляет индейцев

Изначально слово ”скво” означало ”женщина”, но спустя время превратилось в женоненавистнический и расистский термин.

Скво-Вэлли является олимпийским курортом, в 1960 году там прошли зимние Игры-1960.

Ранее стало известно, что клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) ”Вашингтон Редскинз” (”краснокожие” — Sports.ru) сменит название и откажется от логотипа с изображением головы индейца, чтобы не оскорблять коренных жителей США.