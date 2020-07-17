17.07.2020, 13:21
Горнолыжный курорт в Скво-Вэлли может быть переименован из-за ”скво” в названии. Слово оскорбляет индейцев
Американский горнолыжный курорт в Скво-Вэлли (Калифорния) может быть переименован из-за наличия в названии слова ”скво”, которое представители индейского населения считают оскорбительным, пишет Sports.ru.
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