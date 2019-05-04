Горбачев отреагировал на звонок Трампа Путину

Горбачев пояснил, что это не те отношения, которые должны установиться между державами, но уже лучше, чем ничего.

Он выразил уверенность, что Путин донес до Трампа позицию России по всем ключевым вопросам.

Кроме того, Горбачев обрадовался заявлению Трампа, что у отношений между странами большой потенциал.

Дональд Трамп ранее прокомментировал нынешние отношения Вашингтона и Москвы и рассказал о дальнейших перспективах во взаимодействии стран.