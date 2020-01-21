”Глупые гадателями прошлого”. Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг

Плохо завуалированный ответный выпад в отношении Тунберг по прибытии в Давос сделал Дональд Трамп. По словам президента США, экологические активисты пытаются добиться ”абсолютной власти для контролирования всех аспектов нашей жизни”.
”Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма. Страхи и сомнения — это не лучшие мыслительные процессы. Настало время для надежды, радости, оптимизма и действий. Но чтобы реализовать возможности завтрашнего дня, нам нужно отринуть вечных пророков катастрофы и их предсказания апокалипсиса. Они наследники глупых гадателей прошлого, которые предсказывали перенаселение в 60-х, массовый голод в 70-х и исчерпание запасов нефти в 90-х”, — заявил Трамп.
"Эти алармисты всегда требуют одного — абсолютной власти для доминирования, трансформации и контроля всех аспектов нашей жизни. Мы не позволим радикальным социалистам подорвать нашу экономику, разрушить нашу страну или уничтожить нашу свободу".
Кроме критики Тунберг президент США в своем первом выступлении на Всемирном экономическом форуме похвалил себя, похвастался успехами американской экономики и попытался уговорить Евросоюз покупать американские энергоресурсы, чтобы обрести энергетическую независимость. Кроме того, Трамп объявил о присоединении США к проекту ”Триллион деревьев”, в рамках которого планируется высадить по всему миру 13-значное число деревьев.
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