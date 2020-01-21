21.01.2020, 21:34

”Глупые гадатели прошлого”. Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг

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”Глупые гадатели прошлого”. Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг
Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает. Заочно ей ответил президент США Дональд ТрампЮ пишет news.mail.ru.

С критикой 17-летняя активистка выступила на сессии под названием ”Прокладывая устойчивый путь к общему будущему”, которая открывала деловую программу четырехдневного мероприятия, отмечает агентство Bloomberg.

Выпад стал неожиданностью для ведущего, который спрашивал Тунберг о том, как она борется с хейтерами: ”Я хотела бы поговорить о вещах более важных, чем-то, как я отвечаю хейтерам. Во второй главе отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который вышел в 2018 году, говорится следующее”.

"Если человечество хочет иметь 67-процентный шанс ограничить рост средней глобальной температуры полутора градусами Цельсия, то на 1 января 2018 года у нас оставалось около 420 гигатонн эквивалента углекислого газа, который мы могли выбросить в атмосферу. Учитывая сегодняшние уровни выбросов, этого бюджета хватит менее чем на восемь лет", — сказала юная шведка.

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”Эти цифры — не чье-то мнение или политический взгляд. Это наилучшая доступная нам научная оценка ситуации. Хотя многие ученые считают этот прогноз слишком умеренным, именно такую оценку озвучила Межправительственная группа. Я знаю, что вы не хотите писать об этом в СМИ. Я знаю, что вы не хотите об этом говорить. Но уверяю вас, что я продолжу повторять эти цифры, пока вы не начнете”.

Плохо завуалированный ответный выпад в отношении Тунберг по прибытии в Давос сделал Дональд Трамп. По словам президента США, экологические активисты пытаются добиться ”абсолютной власти для контролирования всех аспектов нашей жизни”.

”Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма. Страхи и сомнения — это не лучшие мыслительные процессы. Настало время для надежды, радости, оптимизма и действий. Но чтобы реализовать возможности завтрашнего дня, нам нужно отринуть вечных пророков катастрофы и их предсказания апокалипсиса. Они наследники глупых гадателей прошлого, которые предсказывали перенаселение в 60-х, массовый голод в 70-х и исчерпание запасов нефти в 90-х”, — заявил Трамп.

"Эти алармисты всегда требуют одного — абсолютной власти для доминирования, трансформации и контроля всех аспектов нашей жизни. Мы не позволим радикальным социалистам подорвать нашу экономику, разрушить нашу страну или уничтожить нашу свободу".

Кроме критики Тунберг президент США в своем первом выступлении на Всемирном экономическом форуме похвалил себя, похвастался успехами американской экономики и попытался уговорить Евросоюз покупать американские энергоресурсы, чтобы обрести энергетическую независимость. Кроме того, Трамп объявил о присоединении США к проекту ”Триллион деревьев”, в рамках которого планируется высадить по всему миру 13-значное число деревьев.

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