”Глупые гадатели прошлого”. Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг

С критикой 17-летняя активистка выступила на сессии под названием ”Прокладывая устойчивый путь к общему будущему”, которая открывала деловую программу четырехдневного мероприятия, отмечает агентство Bloomberg.

Выпад стал неожиданностью для ведущего, который спрашивал Тунберг о том, как она борется с хейтерами: ”Я хотела бы поговорить о вещах более важных, чем-то, как я отвечаю хейтерам. Во второй главе отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который вышел в 2018 году, говорится следующее”.

"Если человечество хочет иметь 67-процентный шанс ограничить рост средней глобальной температуры полутора градусами Цельсия, то на 1 января 2018 года у нас оставалось около 420 гигатонн эквивалента углекислого газа, который мы могли выбросить в атмосферу. Учитывая сегодняшние уровни выбросов, этого бюджета хватит менее чем на восемь лет", — сказала юная шведка.

”Эти цифры — не чье-то мнение или политический взгляд. Это наилучшая доступная нам научная оценка ситуации. Хотя многие ученые считают этот прогноз слишком умеренным, именно такую оценку озвучила Межправительственная группа. Я знаю, что вы не хотите писать об этом в СМИ. Я знаю, что вы не хотите об этом говорить. Но уверяю вас, что я продолжу повторять эти цифры, пока вы не начнете”.