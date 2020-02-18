Главврач больницы в Ухане скончался от коронавируса. Всего — почти 1 900 умерших

Известно, что врачи пытались спасти Лю Чжимина, но не смогли. 51-летний медик умер утром во вторник, 18 февраля.

”Время смерти 10.30 по местному времени”, — говорится в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 73 тыс. человек. При этом умерли 1 873 человека, а выздоровели — 12798 человек.