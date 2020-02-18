18.02.2020, 08:39
Главврач больницы в Ухане скончался от коронавируса. Всего — почти 1 900 умерших
Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимала людей, зараженных вирусом, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
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