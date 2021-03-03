Главред издания приграничного с Эстонией региона подал в суд из-за статуса "иноагент"

Главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, обратился с административным иском в Псковский городской суд, требуя признать незаконным распоряжение Минюста РФ о включении его в реестр СМИ, якобы выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает "Псковская губерния" в среду, 3 марта.

Камалягин считает внесение его в список "иноагентов" "недопустимым вмешательством в право свободно выражать свое мнение и распространять информацию в качестве профессионального журналиста", пишет издание "Открытые медиа" со ссылкой на текст иска. По мнению журналиста, цель создания реестра "иноагентов" — "дискредитация честной независимой журналистики, гражданских активистов и прекращение их публичной активности, связанной в том числе с критикой публичной власти".

Интересы Камалягина представляет адвокат "Апологии протеста" и "Агоры" Татьяна Мартынова. Камалягин и Мартынова также ходатайствовали о приостановлении приказа Минюста о включении его в список СМИ-"иноагентов" до решения суда.

Кто еще признан СМИ-"иноагентом"

В конце 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий включать в реестр СМИ-"иноагентов" физических лиц. Через год Госудма приняла поправки, позволяющие признавать "иноагентами" общественные объединения, не зарегистрированные как юридические лица, а также отдельных граждан, в том числе иностранных журналистов, занимающихся политикой. 25 декабря поправки одобрил Советом Федерации, 30 декабря закон подписал президент Владимир Путин Изменения

Министерство юстиции РФ начало вносить в список "иноагентов" физлица еще 28 декабря. В соответствии с изменениями, в реестр были включены, помимо Камалягина, основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, корреспондент интернет-издания "7х7" Сергей Маркелов и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая.