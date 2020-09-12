Главный подозреваемый по делу Джорджа Флойда впервые появился в суде

Главный подозреваемый по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда — Дерек Шовин — в пятницу, 11 сентября, впервые лично предстал перед судом в Миннеаполисе. Как передало агентство AP, до этого на слушаниях Шовин не присутствовал, а следил за ними в формате телеконференции из федеральной тюрьмы, где он содержится. По данным агентства, бывший полицейский, прибыв в зал суда, старался не встречаться взглядом с другими подозреваемыми.

В документах, обнародованных прокурорами, значится, что Шовин с 2014 года в ходе задержаний применял средства фиксации, в частности семь раз использовал их, чтобы обездвижить шею, голову и верхнюю часть тела задерживаемых. В четырех из этих случаев Шовин, по мнению прокуратуры, зашел слишком далеко. Один из таких инцидентов датирован июлем 2019 года, при этом задержанный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял сознание.

На слушаниях в Миннеаполисе 11 сентября адвокаты четырех обвиняемых потребовали проведения отдельных судебных разбирательств для их подзащитных. Как следует из документов суда, подозреваемые возлагают друг на друга вину за смерть Флойда.

Одного из обвиняемых освободили под залог



По сведениям из публичной базы данных тюрьмы в округе Хеннепин (штат Миннесота), один из бывших полицейских, обвиняемых в смерти Флойда, Ту Тао освобожден под залог. Ранее суд установил залог в 750 тысяч долларов (590 тысяч евро) для освобождения Тао до процесса. Шовин остается в тюрьме, для него залог составляет 1,25 млн долларов (1 млн евро).

Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как, по данным следствия, служащий полиции Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве второй степени, трем остальным — в пособничестве убийству. В соответствии с законодательством США, убийство второй степени означает, что оно было совершено намеренно, но без предварительного умысла, причем намерение заключалось в причинении физического вреда при полном безразличии к человеческой жизни. Всем подозреваемым грозят длительные сроки заключения.