14.06.2019, 22:00
Главный кандидат на пост британского премьера признался в употреблении кокаина(1)
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин. Об этом сообщает The Mirror.
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин. Об этом сообщает The Mirror.
На вопрос о том, когда именно он употреблял наркотическое вещество, Джонсон ответил, что это было в студенческие годы, когда ему было 19 лет.
Политик также отметил, что после этого случая больше не пробовал наркотики.
Отмечается, что раньше экс-главе британского МИДа уже задавали вопрос об употреблении наркотиков, однако тогда Джонсон ушел от ответа.
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