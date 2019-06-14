14.06.2019, 22:00

Главный кандидат на пост британского премьера признался в употреблении кокаина

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Gazeta.ru
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Boris Johnson
Boris Johnson Foto: Rauno Volmar

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин. Об этом сообщает The Mirror.

На вопрос о том, когда именно он употреблял наркотическое вещество, Джонсон ответил, что это было в студенческие годы, когда ему было 19 лет.

Политик также отметил, что после этого случая больше не пробовал наркотики.

Отмечается, что раньше экс-главе британского МИДа уже задавали вопрос об употреблении наркотиков, однако тогда Джонсон ушел от ответа.

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