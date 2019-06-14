Главный кандидат на пост британского премьера признался в употреблении кокаина

На вопрос о том, когда именно он употреблял наркотическое вещество, Джонсон ответил, что это было в студенческие годы, когда ему было 19 лет.



Политик также отметил, что после этого случая больше не пробовал наркотики.



Отмечается, что раньше экс-главе британского МИДа уже задавали вопрос об употреблении наркотиков, однако тогда Джонсон ушел от ответа.