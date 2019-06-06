Главного бухгалтера посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 50 млн рублей

По версии следствия, в период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Анна Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудницей посольства Анной Сидоровой и при содействии работавшей в ФГУП "Госзагрансобственность" Ириной Лось похитили с валютных счетов загранучреждения деньги на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте.

"В зависимости о роли каждой троим соучастницам… предъявлено обвинение в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, отметили в СК.