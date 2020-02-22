Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР

Согласно сведениям, которые привел глава ВОЗ, всего за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев заболевания. Умерли восемь человек.
Потенциал распространения
Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что "наибольшее беспокойство" продолжает внушать потенциал распространения болезни в государствах со слабой системой здравоохранения. Он напомнил, что в нескольких африканских странах было проведено тестирование из-за подозрений на наличие нового коронавируса, "но, к счастью, результаты оказались негативными".
В ВОЗ составили список из 13 государств Африки, которым требуется уделять приоритетное внимание "вследствие их прямых связей с Китаем" или интенсивного пассажиропотока с этой страной. Организация отправила в ряд государств Африки более 30 тысяч комплектов защитных медицинских средств. В ближайшие недели будет осуществлена поставка еще почти 60 тыс. таких комплектов в 19 стран континента.
Гендиректор напомнил, что ВОЗ разработала план подготовительных мероприятий и реагирования на вспышку коронавируса и призвала мировое сообщество выделить $675 млн. Поддержка, по его словам, особенно требуется "наиболее уязвимым" странам.
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