Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

По его словам, организация опубликовала новую стратегию и бюджет проекта на 2021 год.

"На данный момент ACT-Accelerator выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов <…> Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление", — сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что чем дольше сохраняется дефицит финансирования, "тем труднее это понять". По словам Гебрейесуса, это лишь малая доля от более чем 13 триллионов долларов — суммы, которую, по оценкам МВФ, страны с высоким уровнем дохода израсходовали на налогово-бюджетное стимулирование.

Гендиректор ВОЗ перечислил и другие острые проблемы, среди которых появление новых вариантов коронавируса, ограниченные поставки вакцин, отставание во внедрении новых диагностических средств и отсутствие финансирования для поддержки распространения этих инструментов противодействия COVID-19.

Международное партнерство ACT Accelerator под эгидой Всемирной организации здравоохранения запустили 24 апреля 2020 года. Инициаторами проекта были ВОЗ, ЕС, Франция и филантропы Билл и Мелинда Гейтс.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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