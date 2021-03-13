Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

Глобальному проекту по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, организация опубликовала новую стратегию и бюджет проекта на 2021 год.
"На данный момент ACT-Accelerator выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов <…> Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление", — сказал глава ВОЗ.
Он добавил, что чем дольше сохраняется дефицит финансирования, "тем труднее это понять". По словам Гебрейесуса, это лишь малая доля от более чем 13 триллионов долларов — суммы, которую, по оценкам МВФ, страны с высоким уровнем дохода израсходовали на налогово-бюджетное стимулирование.
Гендиректор ВОЗ перечислил и другие острые проблемы, среди которых появление новых вариантов коронавируса, ограниченные поставки вакцин, отставание во внедрении новых диагностических средств и отсутствие финансирования для поддержки распространения этих инструментов противодействия COVID-19.
Международное партнерство ACT Accelerator под эгидой Всемирной организации здравоохранения запустили 24 апреля 2020 года. Инициаторами проекта были ВОЗ, ЕС, Франция и филантропы Билл и Мелинда Гейтс.
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