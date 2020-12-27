Глава ВОЗ предупредил: нынешняя пандемия COVID-19 не станет последней(15)
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности появления новых пандемий.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности появления новых пандемий.
Соответствующее заявление прозвучало в его видеообращении в связи с Международным днем противоэпидемической готовности, размещенном на Youtube-канале ВОЗ.
"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал Гебрейесус.
В этой связи призвал извлечь уроки из случившегося, в частности, направлять инвестиции на предотвращение подобных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь.
"Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик", — отметил глава ВОЗ.
Гебрейесус также дал три совета, как минимизировать негативные эффекты для общества и экономик от пандемий в будущем.
В первую очередь, по его мнению, страны должны вкладывать средства в программы по мониторингу всевозможных чрезвычайных ситуаций. Вторым пунктом, по его словам, является координация работы систем здравоохранения, правительств и общества. И в-третьих, глава ВОЗ призвал обратить внимание на то, что пандемия обнажила связи между здоровьем людей и животных на всей планете.
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