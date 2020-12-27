Глава ВОЗ предупредил: нынешняя пандемия COVID-19 не станет последней

Соответствующее заявление прозвучало в его видеообращении в связи с Международным днем противоэпидемической готовности, размещенном на Youtube-канале ВОЗ.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал Гебрейесус.

В этой связи призвал извлечь уроки из случившегося, в частности, направлять инвестиции на предотвращение подобных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь.

"Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик", — отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус также дал три совета, как минимизировать негативные эффекты для общества и экономик от пандемий в будущем.

В первую очередь, по его мнению, страны должны вкладывать средства в программы по мониторингу всевозможных чрезвычайных ситуаций. Вторым пунктом, по его словам, является координация работы систем здравоохранения, правительств и общества. И в-третьих, глава ВОЗ призвал обратить внимание на то, что пандемия обнажила связи между здоровьем людей и животных на всей планете.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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