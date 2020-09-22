22.09.2020, 09:30
Глава Viking Line: паром Amorella сбился с курса
Исполнительный директор Viking Line Яан Хансес сказал новостям MTV, что причиной воскресного инцидента, когда пассажирский паром Viking Amorella сель на мель, стало отклонение от курса.
От красавца в бабочке до опустившегося алкоголика. Драма Иванова
В Верхней Пышме простились с мужчиной, убитым из-за шутки ребенка
Детали ужасного преступления с 15-летней россиянкой в Турции
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен