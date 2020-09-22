Глава Viking Line: паром Amorella сбился с курса

”Судно сбилось с курса и поэтому врезалось в навигационный знак”, — сообщил Хансес.

Почему судно сошло с курса, пока неизвестно. ”Это могло произойти как из-за технической ошибки, так и в результате человеческого фактора”, — отметил он.

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