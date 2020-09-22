22.09.2020, 09:30

Глава Viking Line: паром Amorella сбился с курса

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Глава Viking Line: паром Amorella сбился с курса
Foto: MIKAELA SODERSTROM via REUTERS

Исполнительный директор Viking Line Яан Хансес сказал новостям MTV, что причиной воскресного инцидента, когда пассажирский паром Viking Amorella сель на мель, стало отклонение от курса.

”Судно сбилось с курса и поэтому врезалось в навигационный знак”, — сообщил Хансес.

Почему судно сошло с курса, пока неизвестно. ”Это могло произойти как из-за технической ошибки, так и в результате человеческого фактора”, — отметил он.

О том, что рассказал RusDelfi один из пассажиров парома, читайте ЗДЕСЬ.

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