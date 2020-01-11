Глава ”Украинских авиалиний” ответил на заявление Ирана о сбитом самолете

”Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно”, — написал Дыхне.

Самолет Boeing 737-800 ”Международных авиалиний Украины” (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана заявили, что самолет был сбит случайно. Причиной крушения был назван ”человеческий фактор”. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за ”авантюризма” США.

В ответ на заявление иранский властей президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Тегеран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800. Кроме того, он заявил, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.