18.06.2019, 17:02

Глава Службы внешней разведки России: "Западные СМИ и Сорос размывают ценности во имя абстрактной личной свободы"


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Сергей Нарышкин
Сергей НарышкинФото: Википедия

Западные СМИ, неправительственные организации и крупные корпорации занимаются агрессивным размыванием традиционных ценностей среди молодежи, уверен Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что под предлогом раскрепощения людей по всему миру идет процесс агрессивного размывания традиционных ценностей. Об этом он заявил на организованной Совбезом в Уфе международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент РБК.

По словам Нарышкина, людям навязываются потребительские установки и формирование негативного отношения к любым формам авторитетов, прежде всего к государству.

«Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня все это отметается во имя абстрактной личной свободы. Для продвижения подобной линии задействуется целая армия СМИ, различных НПО, транснациональных корпораций и отдельных, скажем так, филантропов типа одиозной личности Джорджа Сороса», — цитирует Нарышкина РБК.

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