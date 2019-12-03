Глава самопровозглашенной ДНР Пушилин наносит удар по украинскому языку: государственным будет русский

Также на рассмотрение Народного совета ДНР Пушилиным внесен законопроект с соответствующими изменениями в закон ”Об образовании”.

В настоящее время согласно конституции ДНР государственными языками в Донецкой Народной Республике являются русский и украинский.

При этом использование русского языка задекларировано рядом нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики. Кроме того, изменения коснутся Закона ДНР ”Об образовании” в части определения языка образования. Как сообщается, данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией.

В ДНР отмечают, что законопроекты будут способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей. При этом в пресс-сообщении ДНР добавляют, что исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан Донецкой Народной Республики, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения. В первую очередь изменения коснутся образовательной сферы Республики.

Предлагаемые изменения предполагают, что обязательным останется изучение государственного языка, а украинский и другие языки будут преподаваться с учётом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.