Глава правительства Литвы: "Спутник V" — еще одно гибридное оружие Путина

"Они говорят, что "Спутник V" — хорошая вакцина, но Путин не хочет ее использовать для лечения россиян — он предлагает ее миру, как еще одно гибридное оружие "разделяй и властвуй", — писала в Twitter Шимоните. "Тут нет ничего нового, нет и ничего хорошего для человечества", — прибавила она. "Нет, не планируем, поскольку эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза. Европейское агентство лекарственных средств ее не оценивало, таким будет комментарий", — сказала она журналистам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля выразил надежду на то, что российская вакцина от COVID-19 в ближайшее время будет использоваться во всем ЕС. Боррель, находясь с визитом в Москве, сказал, что "Спутник V" — "хорошая вакцина для всего человечества". На вопрос, будет ли Литва закупать эту вакцину, если ее зарегистрируют в ЕС, Шимоните ответила, что не может руководствоваться предположениями. "Европейское агентство лекарственных средств решает, какую вакцину зарегистрировать, а не господин Боррель. Больше комментариев на эту тему не будет, "Спутник" — не та вакцина, которую мы включили в наш портфель для вакцинации", — сказала она.

В России вакцина была зарегистрирована в августе, многие страны интересуются ее закупками. ЕС подписал шесть договоров о приобретении 2 млрд доз вакцины разных производителей, но пока зарегистрированы лишь три варианта. Поставки вакцины затягивает процесс производства. Европейское агентство лекарственных средств еще не получало заявки на регистрацию вакцины "Спутник V".

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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