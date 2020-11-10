Глава Минздрава Литвы: я почти не сомневаюсь, что карантин будет продлен

"Завтра будет несколько уточнений — они касаются детей старше 6 лет и масок, поскольку возникают недоразумения, если дети ходят в детские сады. (…) И еще одно уточнение — оно касается аренды помещений. Мы видим, что сейчас обходят правила, сдают в аренду разные комнаты для игр, там проводят мероприятия. Будут приняты уточнения в связи с этим", — сказал Верига.

Он заметил, что, возможно, в следующий понедельник уже можно будет говорить о том, какие изменения внес карантин.

"Я думаю, что в начале следующей недели сможем что-то сказать точнее. (…) Мы надеемся, что такого большого роста уже не будет. Если рост замедляется, даже если и будет увеличение в два раза, но не в течение недели, а в течение двух, это уже будет неплохим результатом, он покажет, что карантин действует", — сказал Верига.

Министр сомневается, что карантин будет отменен раньше, чем через три недели.

"Через три недели правительство вернется к обсуждению этого вопроса. Я почти не сомневаюсь, что карантин все же продлят. Вопрос лишь — на каких условиях", — сказал Верига.

Карантин в Литве действует с 7 по 29 ноября включительно.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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