Глава минздрава Британии заразился коронавирусом

По словам Хэнхока, тест был сделан по рекомендациям врачей. Политик добавил, что симптомы незначительны, поэтому он работает из дома в самоизоляции.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij

