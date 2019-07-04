Глава Минобороны РФ назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Основной причиной чрезвычайного происшествия с российским глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, в четверг, 4 июля. По словам министра, затем возгорание "получило некое распространение".

Ядерная энергетическая установка аппарата "изолирована и безлюдна", добавил министр. Она находится "полностью в работоспособном состоянии", подчеркнул Шойгу, отметив, что рассчитывает на восстановление аппарата в "достаточно короткие сроки".

Погибли 14 моряков-подводников

1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. По официальным данным, возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна, военные погибли в результате отравления продуктами горения.

Позднее Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о типе глубоководного аппарата и характере задач не будет разглашаться в интересах госбезопасности.