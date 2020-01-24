Глава Минфина США рекомендовал Грете Тунберг изучить экономику, прежде чем обсуждать климат(1)
рислушиваться к советам шведской экоактивистки Греты Тунберг стоит только после того, как она поступит в колледж и будет изучать там экономику. Об этом в четверг заявил министр финансов США Стивен Мнучин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет ТАСС.
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