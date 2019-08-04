04.08.2019, 13:52

Глава МИД Украины предсказал отъезд из страны половины населения. Пятая часть трудоспособных граждан уже на заработках за рубежом

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Gazeta.ru
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Глава МИД Украины предсказал отъезд из страны половины населения. Пятая часть трудоспособных граждан уже на заработках за рубежом
Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что его страна может потерять до половины населения. По словам дипломата, через несколько лет еще несколько миллионов украинцев уедет за рубеж, и половина населения страны будет находиться за границей. Ранее министерство финансов Украины рассказало о том, что только по официальным данным пятая часть трудоспособных граждан находится на заработках за рубежом.

Украина может в ближайшее время потерять до половины населения — спрогнозировал глава МИД страны Павел Климкин.

”Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там”, — детализировал дипломат.

Несколько дней назад представитель партии ”Оппозиционная платформа — За жизнь” Илья Кива допустил, что Украина может исчезнуть как государственное образование из-за политических экспериментов, которые проводят в стране. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала NewsOne.

”Сегодня, когда я слышу ”реформа” или ”эксперимент”, мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить. За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять”, — подчеркнул Кива.

По словам политика, он ”с уважением и надеждой” смотрит на обновленный по итогам досрочных выборов состав Верховной рады. Однако при этом он опасается, что к власти могут прийти авантюристы ”без соответствующего опыта и образования”.

В качестве примера он вспомнил об американском враче Ульяне Супрун, ставшей ”экспериментом в медицинской сфере” — главой украинского минздрава при Петре Порошенко. По мнению Кивы, для Украины ”большой победой” будет, если страна переживет 2020 год.

Тогда же в министерстве финансов Украины рассказали о том, что пятая часть трудоспособных граждан страны находится на заработках за границей. Эти данные были опубликованы в обзоре ведомства.

Отмечалось, что гастарбайтерами являются 3,2 млн украинцев.

Эти данные за 2018 год составляют 18% трудоспособного населения Украины в возрасте от 17 до 50 лет, передает НСН.

Уточнялось, что экономически активное население является трудовыми мигрантами из-за происходящего дисбаланса на рынке труда. Кроме того, благодаря этому в стране сократилась безработица (на 5,5%). Кроме того, в 2019 году зарплаты граждан увеличились до 7%.

За неделю до этого Международный валютный фонд также нарисовал весьма мрачное будущее для Украины. МВФ рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы. Это следует из нового доклада по демографии в Центральной и Восточной Европе, который опубликован на сайте МВФ.

Уже через 10 лет — к 2030-му — Украина лишится 15% рабочей силы, а к 2050-му — более 30%, отмечает фонд. Всего к 2050 году в трудоспособном возрасте на Украине будет 43,3% мужчин в возрасте 55-64 и лишь 26,6% трудоспособных женщин, передает ФАН.

МВФ советует украинским властям активнее привлекать к работе более взрослое население — например, женщин старше 35 лет и мужчин старше 55. Для нормализации ситуации также необходимо повышать пенсионный возраст. В настоящее время установленный законом пенсионный возраст на Украине для мужчины составляет 60 лет, для женщин — 57.

Кроме того, Киеву нужно разрабатывать меры для повышения квалификации работников, советует МВФ. Официальные статистические данные подтверждают, что население на Украине сокращается и стареет. Рождаемость не покрывает естественную убыль.

Так, согласно февральским данным Госстата Украины, за 2018 год численность населения страны уменьшилась на 233,2 тыс. человек. При этом темпы сокращения опередили показатели 2017-го.

Смертность почти в два раза превысила рождаемость в прошлом году. На 100 умерших украинцев приходится 57 новорожденных, сообщало ведомство.

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Другие прогнозы будущей численности населения Украины также не сулят ничего хорошего. Оценка ООН касается всего населения Украины. К 2050 году оно сократится на 7 млн человек — до 35 млн, считают в ООН. По состоянию на 1 мая 2019 года в Украине проживают чуть более 42 млн человек, свидетельствует сайт Госстата.

Чуть раньше депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины не сможет выжить в случае объявления дефолта. По его словам, в первую очередь пострадают рядовые граждане Украины. Он также призвал правительство страны ”подождать” с объявлением дефолта.

”Я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься”, — заявил парламентарий.

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