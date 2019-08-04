Глава МИД Украины предсказал отъезд из страны половины населения. Пятая часть трудоспособных граждан уже на заработках за рубежом

Тогда же в министерстве финансов Украины рассказали о том, что пятая часть трудоспособных граждан страны находится на заработках за границей. Эти данные были опубликованы в обзоре ведомства.
Отмечалось, что гастарбайтерами являются 3,2 млн украинцев.
Эти данные за 2018 год составляют 18% трудоспособного населения Украины в возрасте от 17 до 50 лет, передает НСН.
Уточнялось, что экономически активное население является трудовыми мигрантами из-за происходящего дисбаланса на рынке труда. Кроме того, благодаря этому в стране сократилась безработица (на 5,5%). Кроме того, в 2019 году зарплаты граждан увеличились до 7%.
За неделю до этого Международный валютный фонд также нарисовал весьма мрачное будущее для Украины. МВФ рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы. Это следует из нового доклада по демографии в Центральной и Восточной Европе, который опубликован на сайте МВФ.
Уже через 10 лет — к 2030-му — Украина лишится 15% рабочей силы, а к 2050-му — более 30%, отмечает фонд. Всего к 2050 году в трудоспособном возрасте на Украине будет 43,3% мужчин в возрасте 55-64 и лишь 26,6% трудоспособных женщин, передает ФАН.
МВФ советует украинским властям активнее привлекать к работе более взрослое население — например, женщин старше 35 лет и мужчин старше 55. Для нормализации ситуации также необходимо повышать пенсионный возраст. В настоящее время установленный законом пенсионный возраст на Украине для мужчины составляет 60 лет, для женщин — 57.
Кроме того, Киеву нужно разрабатывать меры для повышения квалификации работников, советует МВФ. Официальные статистические данные подтверждают, что население на Украине сокращается и стареет. Рождаемость не покрывает естественную убыль.
Так, согласно февральским данным Госстата Украины, за 2018 год численность населения страны уменьшилась на 233,2 тыс. человек. При этом темпы сокращения опередили показатели 2017-го.
Смертность почти в два раза превысила рождаемость в прошлом году. На 100 умерших украинцев приходится 57 новорожденных, сообщало ведомство.
Другие прогнозы будущей численности населения Украины также не сулят ничего хорошего. Оценка ООН касается всего населения Украины. К 2050 году оно сократится на 7 млн человек — до 35 млн, считают в ООН. По состоянию на 1 мая 2019 года в Украине проживают чуть более 42 млн человек, свидетельствует сайт Госстата.
Чуть раньше депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины не сможет выжить в случае объявления дефолта. По его словам, в первую очередь пострадают рядовые граждане Украины. Он также призвал правительство страны ”подождать” с объявлением дефолта.
”Я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься”, — заявил парламентарий.
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