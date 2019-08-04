Глава МИД Украины предсказал отъезд из страны половины населения. Пятая часть трудоспособных граждан уже на заработках за рубежом

Украина может в ближайшее время потерять до половины населения — спрогнозировал глава МИД страны Павел Климкин.

”Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там”, — детализировал дипломат.

Несколько дней назад представитель партии ”Оппозиционная платформа — За жизнь” Илья Кива допустил, что Украина может исчезнуть как государственное образование из-за политических экспериментов, которые проводят в стране. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала NewsOne.

”Сегодня, когда я слышу ”реформа” или ”эксперимент”, мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить. За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять”, — подчеркнул Кива.

По словам политика, он ”с уважением и надеждой” смотрит на обновленный по итогам досрочных выборов состав Верховной рады. Однако при этом он опасается, что к власти могут прийти авантюристы ”без соответствующего опыта и образования”.

В качестве примера он вспомнил об американском враче Ульяне Супрун, ставшей ”экспериментом в медицинской сфере” — главой украинского минздрава при Петре Порошенко. По мнению Кивы, для Украины ”большой победой” будет, если страна переживет 2020 год.