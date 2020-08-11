Глава МИД Литвы рассказал, как Светлана Тихановская попала в Литву

"Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", — сказал министр журналистам. По словам Л. Линкявичюса, она приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси, а должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

Министр сказал, что у Тихановской была национальная литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше. "У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", — сказал министр.

По словам Л. Линкявичюса, он сам еще не общался с представителем белорусской оппозиции и не знает ее планов. "Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ, есть потребность, но все это будет естественно, без форсирования", — сказал Л. Линкявичюс. По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей предоставлена охрана.

"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", — ответил Л. Линкявичюс нв вопрос, обеспечили ли Тихановскую жильем власти Литвы. По словам Л. Линкявичюса, в Литву вместе со Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже в Литве. Л. Линкявичюс также сказал, что обнародованная во вторник видеозапись Тихановской была сделана в Беларуси. В ней Тихановская заявила, что решение уехать в Литву она приняла "совершенно самостоятельно", и призвала людей признать результаты выборов.

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