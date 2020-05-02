Глава МИД Литвы: пандемия не мешает России продолжать агрессию

"Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины. Статистика показывает, что количество обстрелов увеличилось, если сравнивать с тем же периодом прошлого года", — сказал LRT 1 мая министр.

По его словам, в восточной части Украины появились и дополнительные проблемы, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

"Туда не могут попасть наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, несмотря на то, что их мандат это позволяет", — сказал Линкявичюс.

Министр, реагируя на ситуацию в Восточной Украине, когда во время ожесточенных боев погиб один украинский военный и еще 4 были ранены, еще в конце февраля сказал, что Россия не соблюдает Минское соглашение.

Украина борется с сепаратистами в восточных регионах — Донецк и Луганск — с 2014 года, после того как Москва аннексировала Крым.

Сепаратистов поддерживает Россия, из-за чего Запад ввел в ее отношении жесткие санкции.

С 2014 года во время боев погибли больше 13 000 человек, несмотря на то, что в 215 г. в Минске были подписаны мирные соглашения.

Линкявичюс подчеркнул, что кризис, связанный с коронавирусом — удобное время для распространения пропаганды, поэтому европейские страны должны оставаться бдительными и координировать свои действия.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!