Глава МИД: Литва не будет рассматривать требование Беларуси выдать Тихановскую

В распространенном комментарии Г. Ландсбергис акцентирует, что "Литва была и будет той каменной стеной, за которой найдут убежище все демократические силы, преследуемые режимами". "Поэтому все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам - ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать - скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – сказал Г. Ландсбергис.

Генпрокуратура Белапруси в пятницу сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты этой страны Светланы Тихановской "для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства". С. Тихановская после выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был провозглашен Александр Лукашенко, приехала в Литву. Еще до выборов сюда были привезены ее дети. Оппозиция и Западные демократии утверждают, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы. После выборов в Беларуси проходят массовые протесты сторонников оппозиции, которые режим грубо подавляет.

Светлана Тихановская акцентирует, что она всегда выступала лишь за мирные методы борьбы.