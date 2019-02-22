Глава МИД Латвии призвал защитить выборы в Европе от вмешательства

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал европейцев в связи с предстоящими выборами в Европарламент проявлять бдительность. В целом ряде стран ЕС в преддверии голосования могут осуществляться попытки повлиять на его исход, в частности с помощью пропаганды, заявил Ринкевич на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом (Heiko Maas) в Берлине в пятницу, 22 февраля.

По словам Ринкевича, власти стран Евросоюза должны принять предупредительные меры и сотрудничать при этом с недавно созданными европейскими ведомствами по защите от киберугроз.

"Все более серьезная проблема"



В свою очередь Маас подчеркнул, что влияние на политические процессы и выборы становится все более серьезной проблемой. Он призвал европейцев еще теснее сотрудничать в сфере внешней политики и политики безопасности. В частности, тревогу вызывает позиция Москвы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и по украинскому конфликту, указал министр иностранных дел ФРГ.