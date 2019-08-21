Глава МИД ФРГ увидел надежду на "свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу

"В вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля", — приводит слова министра агентство dpa.

"Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", — уверен глава внешнеполитического ведомства Германии.

Встреча в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа в телефонном разговоре призвал российского лидера Владимира Путина "в ближайшее время встретиться нормандской четверкой", посмотреть друг другу в глаза "и прекратить войну". Глава украинского государства сообщил журналистам, что намерен поговорить на этот счет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и, по возможности, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Германия, наряду с Францией, Россией и Украиной, является одной из участниц "нормандского формата".

"Принципиально разные взгляды Берлина и Москвы"