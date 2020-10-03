Глава МИД ФРГ: Санкции против России за отравление Навального почти неизбежны

"Германия передала расследование дела ОЗХО. Если заключение немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, то последует четкий ответ со стороны ЕС", — сказал Мас в интервью изданию t-online, обнародованном в субботу, 3 октября.

Глава МИД ФРГ отметил, что Евросоюз примет скоординированное решение о введении санкций против России, которые, по словам Маса, станут неизбежными, если отравление Навального "Новичком" будет подтверждено ОЗХО. "Столь вопиющее нарушение международного соглашения о химическом оружии не может остаться без ответа. Мы с Европой здесь придерживаемся одинакового мнения ", — сказал Хайко Мас.

На вопрос, готова ли Германия в этом случае отказаться от участия в проекте газопровода "Северный поток — 2" из России в ФРГ, Мас ответил: "Следует тщательно обдумать, какие именно выводы сделать из дела Навального. В сооружении газопровода участвуют более 100 европейских компаний, половина из них — немецкие. Поэтому многие европейские работники пострадают в случае прекращения строительства".