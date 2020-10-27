Глава латвийской скорой помощи: через месяц системе здравоохранения угрожает коллапс

Ципуле была приглашена на заседание комиссии, которая сегодня рассматривала заявление на депутата Алдиса Гобземса, отказывающегося соблюдать требование о ношении масок.

Руководитель СНМП подчеркнула, что цель ограничений — оградить общество от угрозы инфекционного заболевания. Такие же ограничения были бы введены и в том случае, если бы в Латвии распространялась чума, лихорадка Эбола или другое заболевание.

Она рассказала о вспышках в ряде больниц и отметила, что если весной удалось прервать цепочку заражений, взяв под контроль привезенные из-за границы случаи, то сейчас, когда болезнь распространяется внутри страны, рост количества пациентов в больницах будет продолжаться, даже если все закрыть.

Число помещенных в больницы заболевших приближается к 200, и это большая нагрузка на систему здравоохранения. Если так будет продолжаться, ее может ждать коллапс. За всю историю Центр инфектологии никогда не был переполнен, а сейчас он полон и обсуждается возможность увеличить вместительность больниц в регионах.

Она добавила, что призывать не соблюдать введенные государством ограничения — безответственно.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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