Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уйдет в отставку

”Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики”, — сказал Евкуров, передает Meduza.

Он возглавлял Ингушетию с 2008 года.

Осенью 2018 года в Ингушетии почти две недели длились массовые протесты из-за соглашения о границе с Чечней, по которому соседняя республика получила дополнительные территории. Конституционный суд РФ не нашел нарушений в договоре.

Весной 2019 года власти Ингушетии решили внести изменения в закон о референдумах, убрав из него вопрос об изменении границ республики. Это спровоцировало новую акцию протеста 26-27 марта. На ней произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими.

После акции было возбуждено дело о призывах к массовым беспорядкам и нападении на полицейских. Его фигурантами стали по меньшей мере 27 человек. Среди них ряд лидеров ингушской оппозиции.