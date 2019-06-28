Глава ”Газпрома” назвал срок завершения строительства ”Северного потока - 2”

Председатель правления ”Газпрома” Алексей Миллер сказал, что газопровод будет достроен к концу 2019 года.

”Точка невозврата по данному проекту она давным-давно пройдена”, — заявил Миллер.

Он добавил, что отсутствие разрешения Дании не является критическим.

Газопровод будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания единственная страна, которая не дала разрешение на строительство.