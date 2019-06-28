28.06.2019, 17:25

Глава ”Газпрома” назвал срок завершения строительства ”Северного потока - 2”

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От маршрута в водах Дании отказываются
РИА "Новости"
EST
Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Ilmar Saabas

Стали известны сроки завершения строительства ”Северного потока — 2”.

Председатель правления ”Газпрома” Алексей Миллер сказал, что газопровод будет достроен к концу 2019 года.

”Точка невозврата по данному проекту она давным-давно пройдена”, — заявил Миллер.

Он добавил, что отсутствие разрешения Дании не является критическим.

Газопровод будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания единственная страна, которая не дала разрешение на строительство.

Позже в пятницу вечером компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока - 2», сообщила об отзыве одной из трех заявок, поданных в Дании, передает ТАСС.

Отмечается, что заявка отозвана из Датского энергетического агентства.

В заявке значился маршрут на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм.

В компании пояснили такой шаг тем, что бывшее правительство Дании «не давало никаких признаков принятия решения».

Заявки по двум другим маршрутам находятся на рассмотрении.

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