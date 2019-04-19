19.04.2019, 22:01

Глава ФСБ призвал дать мировым спецслужбам доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджерах

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NEWSru.com
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Sotsiaalvõrgustikud
SotsiaalvõrgustikudFoto: Scanpix, TASS

Директор ФСБ России Александр Бортников призвал разработать единые международные правила в интернете. Также он предложил сделать открытыми для спецслужб шифрованные сообщения в мобильных приложениях, передает ТАСС.

"Сейчас размещение террористических ресурсов на иностранных серверах по сути обеспечивает их неуязвимость. Пропаганда, вербовка, финансирование, связь, управление — лишь неполный перечень возможностей, которые террористы фактически утратят, если международное сообщество сможет прийти к консенсусу в данном вопросе и действовать скоординировано на основе единых правовых стандартов", — заявил Бортников, выступая на Конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Особо острой глава ФСБ назвал проблему "применения криптографии в программах для коммуникации, которая повсеместно снизила эффективность оперативно-технических мероприятий по противодействию террористам". По словам Бортникова, для решения этой проблемы Россия разработала "концепцию инициативы, направленную на создание доверенной и прозрачной для контроля системы депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями".

По мнению Бортникова, практическая реализация этой концепции международным сообществом создаст правовые и технологические возможности для получения доступа к зашифрованной информации, передаваемой террористами с мобильных устройств.

"В настоящее время насчитывается более 10 тыс. сайтов практически всех действующих международных террористических структур. Ими созданы сотни тысяч аккаунтов в социальных сетях, в которых материалы публикуются на более чем 40 языках мира, прежде всего на арабском, английском и русском", — заметил глава ФСБ, отметив, что террористы стремятся максимально охватить все возможные целевые аудитории. Так, по его словам, террористы расширяют связи в хакерском сообществе, создавая собственные структуры.

Напомним, в ноябре прошлого года Бортников назвал причиной сложностей во взаимоотношениях ФСБ с мессенджером Telegram непонимание собственником сервиса важности содействия в борьбе с терроризмом. При этом Бортников признал, что это "проблема не только для ФСБ, но и для специальных служб в мире". "Все, что происходит в закрытой части, не всегда становится достоянием специальных служб", — заявил глава ФСБ, указав на необходимость "находить консенсус и понимание той стороны".

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