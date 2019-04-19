Глава ФСБ призвал дать мировым спецслужбам доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджерах

"Сейчас размещение террористических ресурсов на иностранных серверах по сути обеспечивает их неуязвимость. Пропаганда, вербовка, финансирование, связь, управление — лишь неполный перечень возможностей, которые террористы фактически утратят, если международное сообщество сможет прийти к консенсусу в данном вопросе и действовать скоординировано на основе единых правовых стандартов", — заявил Бортников, выступая на Конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Особо острой глава ФСБ назвал проблему "применения криптографии в программах для коммуникации, которая повсеместно снизила эффективность оперативно-технических мероприятий по противодействию террористам". По словам Бортникова, для решения этой проблемы Россия разработала "концепцию инициативы, направленную на создание доверенной и прозрачной для контроля системы депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями".

По мнению Бортникова, практическая реализация этой концепции международным сообществом создаст правовые и технологические возможности для получения доступа к зашифрованной информации, передаваемой террористами с мобильных устройств.