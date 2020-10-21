21.10.2020, 21:43

Глава Евросовета созывает экстренный саммит ЕС по коронавирусу


EST
Глава Евросовета созывает экстренный саммит ЕС по коронавирусу
pixabay.com

Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС. Об этом он написал в своем Twitter.

Мероприятие планируют провести в формате видеоконференции.

На нем ожидается обсуждение мер по борьбе с пандемией и улучшением эпидемиологических ситуаций в странах.

Мишель написал, что саммит будет проведен 29 октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли.

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