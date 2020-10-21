Глава Евросовета созывает экстренный саммит ЕС по коронавирусу

Мероприятие планируют провести в формате видеоконференции.

На нем ожидается обсуждение мер по борьбе с пандемией и улучшением эпидемиологических ситуаций в странах.

Мишель написал, что саммит будет проведен 29 октября.

Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19



We need to strengthen our collective effort to fight #COVID19 — Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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