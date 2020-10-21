Глава Евросовета созывает экстренный саммит ЕС по коронавирусу
Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС. Об этом он написал в своем Twitter.
Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС. Об этом он написал в своем Twitter.
Мероприятие планируют провести в формате видеоконференции.
На нем ожидается обсуждение мер по борьбе с пандемией и улучшением эпидемиологических ситуаций в странах.
Мишель написал, что саммит будет проведен 29 октября.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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