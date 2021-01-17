Глава Евросовета призвал власти РФ освободить Навального

"Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо", — написал Мишель в воскресенье вечером в твиттере.

"Я призываю российские власти немедленно освободить его", — заявил глава Евросовета.

Как ранее сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", — говорится в сообщении пресс-бюро.

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд.

"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", — говорится в пресс-релизе.

RusDelfi вел LIVE-трансляцию возвращения российского оппозиционного политика в Москву.

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