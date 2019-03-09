Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit

"Я убежден, что дату выхода можно перенести самое большее на несколько недель — с конца марта максимум на начало июля. Потом начинает действовать Европарламент нового созыва", — заявил Таяни в интервью медиагруппе Funke.

При этом глава Европарламента отметил, что "в любом случае британцы должны будут назвать причину для переноса". По словам Таяни, причиной для переноса даты Brexit может стать проведение выборов или нового референдума.

"Они решили уйти (выйти из ЕС — ред.). Это их проблема, а не наша", — заявил Таяни в интервью, которое опубликовано в газете Westfälische Rundschau.