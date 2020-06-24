Глава Еврогруппы Марио Сентено: COVID-19 — это возможность изменить структуру экономики

”Конец главы”

— Спасибо, что встретились с нами, господин президент. Вы ушли в отставку с поста министра финансов Португалии несколько дней назад, и не будете повторно выдвигаться на пост президента Еврогруппы, выборы которого пройдут в начале июля. Почему вы не хотите сохранить свою роль в борьбе с кризисом, вызванным пандемией?

— Знаете, не по какой-то конкретной политической причине. Для меня и как для президента Еврогруппы, и как для министра финансов Португалии, это всего лишь конец главы. Я думаю, что за последние два с половиной года мы многого достигли. То, как мы проявили себя в апреле этого года, доказывает, что наш коллектив хорошо сплочён и сосредоточен на борьбе с кризисом. Всё происходило в штатном режиме.

— Разве это не из-за того, что реформирование еврозоны не имеет большого успеха, что у Еврогруппы недостаточно сил для достижения более конкретных результатов?

— Мы многого достигли в греческом вопросе, в реформе договора ESM (Европейского стабилизационного механизма). Также в октябре прошлого года мы разработали базу бюджета еврозоны, который сейчас является основой для обеспечения стабильности и восстановления, предложенных [Европейской] Комиссией. Я думаю, мы смогли доказать, что [Евро]группа очень важна для Европы, и я очень доволен достигнутыми результатами.

”Рынки реагируют очень и очень хорошо”

— Еврогруппа утвердила три инструмента субсидирования на сумму 540 миллиардов евро, чтобы справиться с воздействием COVID-19, но это не вызвало особого энтузиазма. Есть ли государства-члены, воспользовавшиеся этими инструментами?

— Поддержка фирм, выбравших EIB (Европейский инвестиционный банк) будет осуществляться уже в скором времени. И я почти уверен, что гарантийные обязательства EIB на 200 миллиардов евро будут исполнены полностью. Также существует решение для трудящихся, SURE, и страны к настоящему моменту уже сообщили Комиссии о своём намерении использовать эти кредиты для финансирования программ поддержки работников. Есть и третий, ESM: поддержка для государства. На этом этапе мы должны признать, что рынки реагируют очень и очень хорошо на все решения, принимаемые странами и Европейским союзом. Достаточно ликвидных активов, нет проблем с доступом к рынку.