Германия закрывает границы с рядом европейских стран

На фоне пандемии коронавируса и возрастающего числа новых случаев заражения Германия утром в понедельник, 16 марта, закроет сухопутные участки границы с тремя соседними странами — Францией, Австрией и Швейцарией. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник из правительственных кругов.

Соответствующее решение в ходе телефонной беседы приняли федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и другие, сообщил собеседник AFP. Закрытие границ станет еще одной попыткой ограничить распространение инфекции.

Позднее стало известно, что в понедельник, начиная с 6 часов утра, будет закрыта и граница с Данией. Об этом агентству dpa рассказал глава правительства федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер ( Daniel Günther). Копенгаген объявил о закрытии датско-немецкой границы 15 марта.

Между тем французские власти сообщили, что речь идет не о полном закрытии французско-немецкой границы, а об ужесточении контроля в рамках борьбы с коронавирусом, пишет агентство Reuters.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 827. Всего к 15 марта в стране зарегистрированы 5426 инфицированных, умерли 11 человек.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!