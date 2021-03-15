Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Ранее в связи сообщениями о проблемах со свертываемостью кровью, возникших у некоторых привитых, вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия и Исландия. Австрия, Эстония и Италия заблокировали применение одной конкретной партии вакцины. В частности, в Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.

В свою очередьAstraZeneca заверила в отсутствии повышенного риска образования тромбов после применения вакцины. Концерн сослался на результаты исследования данных более 17 млн жителей стран Евросоюза и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что проверяет сообщения о возможных побочных эффектах, вызвавших беспокойство в ряде стран. В то же время представитель организации Кристиан Линдмайер (Christian Lindmeier) в интервью информагентству Reuters заявил, что в настоящий момент нет подтверждений прямой взаимосвязи с вакцинацией.

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